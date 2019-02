Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Polizisten angegriffen (Nordhausen)

Nordhausen (ots)

Pfefferspray setzten Polizisten in der Nacht zum Dienstag in einer Wohnung in Nordhausen ein. Dort war es zu einer Auseinandersetzung zwischen den getrennt lebenden Eheleuten gekommen, als sich der Mann unter einem erlogenen Vorwand Zutritt in die Räume verschafft hatte und diese nicht mehr verlassen wollte. Die Frau bat die Polizei um Hilfe. Als die Polizisten eintrafen, war der angetrunkene Mann halbnackt. Er verweigerte das Ankleiden und griff die Beamten an, als sie einen Platzverweis durchsetzen wollten. Der 32-Jährige musste mit zur Blutentnahme. Ihm wurde die Rückkehr in die Wohnung seiner getrennt lebenden Frau untersagt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell