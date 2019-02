Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zwei Menschen bei Auffahrunfall verletzt

Bad Frankenhausen (ots)

Am Montag sind zwei Fahrer bei einem Auffahrunfall in Bad Frankenhausen verletzt worden. Der Fahrer eines Suzuki befuhr die Kyffhäuserstraße und beabsichtigte, nach links in den Bachmühlenweg abzubiegen und musste hierfür verkehrsbedingt bremsen. Der von hinten herannahende Fahrer eines VW Transporters kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache dauern an.

