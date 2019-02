Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Fahrerin bei Auffahrunfall verletzt

Kirchworbis (ots)

Die Fahrerin eines Skoda befuhr am Sonntag, kurz nach 16.00 Uhr, die Hauptstraße in Richtung Breitenworbis. Die 26-Jährige beabsichtigte, nach links in die Oststraße abzubiegen und musste hierfür verkehrsbedingt bremsen. Der dahinter befindliche 38 Jahre alte Fahrer eines Audi kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Die 26-Jährige wurde infolge dessen leicht verletzt.

