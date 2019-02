Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Außenspiegel touchiert

Leinefelde (ots)

Die Fahrerin eines VW befuhr am Sonntagabend die Goethestraße in Richtung Lisztstraße. Dabei wich sie, eigenen Aussagen zufolge, einem entgegenkommenden Pkw aus und touchierte in weiterer Folge mit ihrem Fahrzeug den Außenspiegel eines abgestellten Renaults. An den Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

