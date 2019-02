Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dachs von Pkw erfasst

Artern (ots)

Eine Autofahrerin war am Sonntagabend auf der Landstraße 3086 in Richtung Artern unterwegs, als plötzlich ein Dachs die Fahrbahn kreuzte. Die Frau konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Tier lief anschließend davon. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Die Fahrerin blieb unverletzt.

