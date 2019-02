Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pferd vor Frisörgeschäft

Artern (ots)

In der vergangenen Nacht ging bei der Polizei im Kyffhäuserkreis die Meldung ein, dass in Artern ein Pferd vor der Tür eines Frisörgeschäftes steht. Die hinzugerufenen Polizisten konnten das zutrauliche Tier, gegen 02.30 Uhr, tatsächlich in der Ankerallee feststellen. Sie banden das Pferd mit einem Strick an einem Baum fest und verständigten den Pferdehalter. Nur eine viertel Stunde später konnte das Tier wohlbehalten in die Hände seines Besitzers übergeben werden.

