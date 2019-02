Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall durch Unachtsamkeit

Artern (ots)

In Artern ereignete sich am 15.02.2019, 17:10 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Ford befuhr die Straße Am Kalkfeld in Richtung Kachstedter Straße. Hierbei beachtete er an der Einmündung nicht, dass die Fahrerin eines Pkw Opel vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zum Zusammenstoß beider Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell