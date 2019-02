Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Weiterer Unfall mit Personenschaden

Odisleben (ots)

In Oldisleben ereignete sich am 16.02.2019, 14:40 Uhr ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr die B 85 aus Oldisleben kommend in Richtung Sachsenburg. Am Ortsausgang beabsichtigte sie ihr Fahrzeug auf Höhe der dort am Fahrbahnrand befindlichen Einbuchtung zu wenden. Hierbei beachtete sie den herannahenden Fahrer eines Multicar, welche die Fahrbahn in gleicher Richtung hinter ihr befuhr, nicht. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Nissan-Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden (insgesamt 4500,- Euro). Die Fahrzeuge waren anschließend nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Aufgrund ausgelaufener Betriebsflüssigkeiten kam die örtliche Feuerwehr zum Einsatz und die Straße war kurzzeitig voll gesperrt.

