Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Dieb ermittelt

Heldrungen (ots)

Am 16.02.2019, 14:15 Uhr wird der Polizei ein Diebstahl im Bereich des Getränkehandels in Heldrungen gemeldet. In der Folge werden Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und der Sachverhalt in Heldrungen überprüft. Nachfolgend kann durch gutes Zusammenwirken der Polizeibeamten aus Sömmerda und der hiesigen zuständigen Kollegen der Täter gestellt und auch der Verbleib des Diebesgutes ermittelt werden. Der 33-jährige Beschuldigte überstieg zuvor die Umfriedung des Getränkehandels, entwendete 7 Kästen Leergut und brachte dieses umgehend zu einem nahen Einkaufsmarkt, um das Pfandgeld zu erhalten. Das Diebesgut konnte dem Geschädigten wieder übergeben werden. Zusätzlich konnte festgestellt werden, dass der Beschuldigte unter Einwirkung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Test verlief positiv. Hierzu wurde separat ein Ermittlungsverfahren eröffnet.

