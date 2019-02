Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall auf dem Parkplatz am Panorama

Bad Frankenhausen (ots)

In Bad Frankenhausen ereignete sich am 16.02.2019, 14:00 Uhr eine Verkehrsunfall auf dem Parkplatz am Panorama-Museums. Der Fahrer eines Pkw Volvo kollidiert beim Ausparken auf dem Parkplatz mit einem dahinter parkenden Pkw BMW. An beiden Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden. Da er den dazugehörigen Fahrer des BMW nicht erreichen kann, meldet er den Unfall ordnungsgemäß bei der Polizei. Der Geschädigte kann anschließend erreicht und der Unfall zwischen beiden geregelt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell