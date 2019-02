Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Kirchworbis (ots)

Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 16.02.2019 gegen 17 Uhr in der Hauptstraße in Kirchworbis. Der 34jährige Fahrer eines Pkw Opel will an mehreren am Straßenrand geparkten Pkw vorbeifahren. Dabei übersieht er ein entgegenkommendes Kleinkraftrad. Die 15jährige Fahrerin der Simson S 50 will zwischen dem Opel und einem parkenden Pkw durchfahren, kommt dabei jedoch zu Fall. Sie zieht sich dabei leichte Schürfwunden zu. Nach einer Erstversorgung vor Ort wird sie für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht. An allen drei Fahrzeugen entsteht leichter Sachschaden von insgesamt 2500 Euro. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe kam auch die örtliche Feuerwehr zum Einsatz.

