Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Heldrungen (ots)

An der Autobahnausfahrt der A 71 / Heldrungen ereignete sich am 15.02.2019, 06:15 Uhr ein Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines Pkw Toyota befuhr die A71 in Fahrtrichtung Sangerhausen. An der Ausfahrt Heldrungen verließ sie die Autobahn und beabsichtigte auf die K 526 aufzufahren. Hierbei beachtete sie die vorfahrtsberechtigte Fahrerin eines Pkw VW nicht, welche von Heldrungen kommend die Kreisstraße in Richtung Braunsroda befuhr. Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeugführerinnen verletzt. Sie mussten zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus, konnten aber zeitnah wieder entlassen werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden (insgesamt 10000,-). Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeistation Artern

Telefon: 03466 3610

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell