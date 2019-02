Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in die Gemeindeverwaltung

Breitenworbis (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 14. zum 15.02.2019 in das Gebäude der Gemeindeverwaltung Breitenworbis ein. Der oder die Täter drangen nach Aufhebeln von Fenster und Türen in die Räume ein. Aus den Räumen der Gemeindeverwaltung wurde nichts entwendet. Aus dem Jugendklub, der sich ebenfalls im Gebäude befindet, wurde eine Geldkassette mit etwa 100 Euro Bargeld entwendet. Erheblich ist der Sachschaden, der angerichtet wurde. Er wird mit etwa 10000 Euro beziffert. Um Zeugenhinweise wird gebeten.

