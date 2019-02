Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Blumen bezahlt - Geldbörse entwendet

Nordhausen (ots)

Am Nachmittag des 15.02.19 kam es zu einem Diebstahl im Blumengeschäft "Otto" am August-Bebel-Platz. Eine Kundin bezahlte ordnungsgemäß die Ware und steckte sich, in einem unaufmerksamen Moment zusätzlich eine Geldtasche ein. Die Tasche enthielt diverse Kassenbelege sowie 400EUR Bargeld. Die junge Frau führte bei Verlassen des Ladens eine Topfrose mit sich.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen entgegen.

