Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vermehrt Kellereinbrüche - Zeugen gesucht!

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 14.02.19 zum 15.02.19 kam es zu mehreren Kellereinbrüchen am Frauenberg sowie in der Bochumer Straße. Die Schlösser der Kellerabteile wurden aufgeschnitten. Es wurde mehrheitlich Werkzeug im Gesamtwert von über 350 EUR entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Nordhausen unter 03631-96-0 entgegen.

