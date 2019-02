Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mit Greifvogel kollidiert

Ecklingerode (ots)

Ein Autofahrer befuhr in der vergangenen Nacht, gegen 00.20 Uhr, die Landstraße aus Richtung Duderstadt in Richtung Ecklingerode. Kurz vor dem Ortseingang kollidierte das Fahrzeug mit einem Greifvogel. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Personen wurden nicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell