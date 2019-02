Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Versuchter Einbruch in Autohaus

Wülfingerode (ots)

In der vergangenen Nacht versuchten Unbekannte in ein Autohaus in der Ringwiesenstraße in Wülfingerode einzubrechen. Der oder die Diebe versuchten, die Tür zur Werkstatt gewaltsam zu öffnen, was jedoch misslang. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro. Wer hat etwas bemerkt? Wem sind verdächtige Personen im Bereich des Autohauses aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell