Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Mühlhausen (ots)

Ein Zeuge wurde am Mittwochabend in Mühlhausen am Bahnhofsplatz auf zwei Männer aufmerksam, welche eine Hauswand des Bahnhofsgebäudes mit Graffiti besprühten. Der 28-Jährige hielt Beide fest. Sie rissen sich jedoch los, wobei einer nach dem 28-Jährigen trat und ihn leicht verletzte. Anschließend flüchtete das Duo. Die hinzugerufenen Polizisten konnten jedoch einen der Sprayer, einen 41 Jahre alten Mann, stellen. Die Ermittlungen zum zweiten Tatverdächtigen dauern an.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell