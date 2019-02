Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Auffahrunfall an Bahnübergang

Sondershausen (ots)

Der Fahrer eines Mercedes befuhr am Mittwochnachmittag die Bundesstraße 4 aus Richtung Sondershausen in Richtung Oberspier. Da die Schranken am Bahnübergang geschlossen waren, musste der 37-Jährige verkehrsbedingt bremsen. Der von hinten herannahende 74 Jahre alte Fahrer eines Ford kam nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und fuhr auf. Personen kamen nicht zu Schaden. Zur Höhe des entstandenen Schadens ist derzeit noch nichts bekannt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell