Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mehrere Anzeigen nach Verkehrskontrolle

Greußen (ots)

Am späten Mittwochabend wurden Polizisten in Greußen auf den Fahrer eines Nissan aufmerksam, da an dem Fahrzeug keine Kennzeichen angebracht waren. Der Fahrer wurde gegen 23.45 Uhr in der Straße Brühl gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Nissan weder zugelassen, noch versichert war. Außerdem war der 32 Jahre alte Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Er stand zudem unter Drogen- und Alkoholeinfluss. Ein Alkoholtest ergab über 1,1 Promille. Gegen den Mann wurden Anzeigen erstattet.

