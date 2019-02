Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Gaststätte

Seega (ots)

Am Mittwoch hatten es Einbrecher auf eine Gaststätte in der Straße Zur Arnsburg abgesehen. Der oder die Unbekannten verschafften sich durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zutritt zu den Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, muss im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Die Tat ereignete sich zwischen 11.30 Uhr und 17.00 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell