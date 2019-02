Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Tasche entrissen - Zeugen gesucht

Nordhausen (ots)

Nach einem Raub, der sich am Mittwochabend in Nordhausen ereignete, sucht die Polizei Zeugen. Eine Rentnerin ging gegen 19.00 Uhr die Rautenstraße Richtung Kornmarkt entlang. Plötzlich näherte sich ein Unbekannter von hinten und entriss ihr einen Beutel, wodurch die Frau stürzte. Anschließend flüchtete der Räuber mit dem Beutel in Richtung Weberstraße. Die Rentnerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Unbekannte war zwischen 18 und 30 Jahre alt, ca. 1,80 m groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung mit einer Kapuze. Wer hat den Vorfall bemerkt oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Nordhausen unter der 03631/960 entgegen.

