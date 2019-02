Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pkw gegen Baum geprallt - Fahrer verletzt

Sondershausen (ots)

Am Mittwochmorgen war der Fahrer eines Ford auf der Straße aus Richtung Badra in Richtung Sondershausen unterwegs. In der Straße Schersental kam der 55-Jährige nach links von der Fahrbahn ab. Infolge dessen prallte das Auto gegen einen Baum. Der Fahrer kam leicht verletzt ins Krankenhaus. Möglicherweise waren gesundheitliche Probleme des Fahrers für das Abkommen von der Fahrbahn verantwortlich. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße kurzzeitig gesperrt werden.

