Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Straftatengeschehen

Nordhausen (ots)

Am 08. und 09.02.2019 meldeten sich die Anwohner verschiedener Adressen Am Frauenberg in Nordhausen bei der Polizei, um Einbrüche in ihre Kellerräume anzuzeigen. Jeweils hatten sich unbekannte Täter Zugang zu den Kellerräumen verschafft und diese durchwühlt. Inwieweit Gegenstände entwendet worden sind, konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell