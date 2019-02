Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 08.02.2019

Nordhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 08.02.2019 kam es in Wipperdorf zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin beabsichtigte, nach links abzubiegen. Dabei achtete sie nicht auf den rückwärtigen Verkehr und kollidierte mit einem überholenden Fahrzeug. An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, beide waren auch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Personen wurden nicht verletzt.

