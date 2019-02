Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfall am 08.02.2019

Nordhausen (ots)

Am 08.02.2019 gegen 12:15 Uhr ereignete sich in Nordhausen in der Parkallee auf Höhe der Jet-Tankstelle ein Unfall. Der Unfallverursacher beabsichtigte, das Tankstellengelände entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung zu verlassen und achtete dabei nicht auf den bevorrechtigten fließenden Verkehr. Eine Kollision war die Folge. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden, Personen wurden nicht verletzt.

