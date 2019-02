Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verkehrsunfälle Eichsfeld

Eichsfeld (ots)

Am 09.02.2019 15:00 Uhr, ereignete sich auf der L 1005 vom Kreisverkehr Eichbach, in Fahrtrichtung AS Heiligenstadt ein Verkehrsunfall. Im Bereich der dortigen Baustelle, kommt der Fahrer eines Pkw Ford, aufgrund von Unaufmerksamkeit nach recht von der Fahrbahn ab, touchiert eine Warnbarke mit Sicherheitsleuchte und überfahrt in weiterer Folge eine weitere Warnbarke. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in einer Höhe von 1150.- Euro.

