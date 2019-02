Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Quad gestohlen

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Auf ein Quad hatten es Diebe zwischen Donnerstagnachmittag und Freitag in Heiligenstadt abgesehen. Der oder die Unbekannten öffneten gewaltsam eine Garage in der Straße Auf der Rinne. Daraus erbeuteten sie ein Quad des Herstellers Yamaha. An dem Fahrzeug war das Kennzeichen HIG-AS777 angebracht. Wer hat den Diebstahl bemerkt oder kann Angaben zum Verbleib des Quads machen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell