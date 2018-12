LPI-NDH: Kind von Auto erfasst

Mühlhausen (ots) - Bei einem Unfall am Montagabend ist ein Kind auf einem Fahrrad leicht verletzt worden. Eine Autofahrerin befuhr gegen 18.20 Uhr die Straße An der Burg und beabsichtigte im Kreuzungsbereich, in Richtung Pfortenteich abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem neun Jahre alten Kind, welches mit dem Rad gerade den Fußgängerüberweg im Bereich des Busbahnhofs überquerte. Infolge des Zusammenstoßes stürzte das Kind. Die 44-jährige Autofahrerin verließ zunächst unerlaubt die Unfallstelle, kehre jedoch während der Unfallaufnahme an den Unfallort zurück. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf ca. 650 Euro.

