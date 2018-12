LPI-NDH: Graben stoppte Autofahrt

Sollstedt (ots) - In einem Graben endete die Autofahrt einer 58-jährigen Frau am Montagabend in der Halle-Kasseler-Straße. Sie war in Richtung Sollstedt unterwegs, als sie, ihren Angaben zufolge, einem Tier ausweichen wollte. Hierbei touchierte sie zwei Leitpfosten und mehrere Gartenzäune. Die Frau verletzte sich leicht, ihr VW Golf musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 13000 Euro geschätzt.

