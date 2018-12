LPI-NDH: Hund einfach mitgenommen - Ende gut alles gut (Nordhausen)

Nordhausen (ots) - Ihren Augen traute eine junge Frau am Montagnachmittag nicht, als sie nach dem Einkaufen aus dem Lebensmittelmarkt in der Gottfried-Erich-Rosenthal-Straße kam. Ihr Golden Retriever, den sie zuvor am Markt angeleint hatte, war verschwunden. Völlig aufgelöst informierte sie die Polizei. Bekannt war zu diesem Zeitpunkt, dass ein unbekannter Mann das Tier an sich genommen hatte. Kurz nach 19.00 Uhr konnte die Frau ihren geliebten Vierbeiner wieder in die Arme schließen. Das Tier wurde wohlbehalten unweit des Einkaufsmarktes in einem Treppenaufgang aufgefunden. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell