LPI-NDH: Reifen zerstochen

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Ein Mann hatte sein Fahrzeug zwischen Freitagabend und Montag in einer Tiefgarage in der Dingelstädter Straße abgestellt. Während dieser Zeit zerstachen Unbekannte die beiden Vorderreifen des Fiat. Es entstand ein Schaden von ca. 160 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der 03606/6510 zu melden.

