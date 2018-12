LPI-NDH: Weihnachtsbäume gestohlen - Zeugen gesucht

Sondershausen (ots) - Unbekannte gelangten zwischen Sonntagnachmittag und Montagfrüh widerrechtlich auf das Gelände eines Weihnachtsbaumverkaufs. Das Gelände befindet sich auf dem Parkplatz des Kauflandes in der Frankenhäuser Straße und ist mit einem Bauzaun eingezäunt. Der oder die Diebe beschädigten den Zaun und stahlen anschließend mindestens zehn Weihnachtsbäume und einen Außenstrahler, der zur Beleuchtung des Platzes diente, im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Außerdem öffneten die Unbekannten gewaltsam die Gartenhütte, die sich auf dem Gelände befindet. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Kauflandparkplatz aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell