LPI-NDH: Polizei warnt vor Fake-Shops im Internet

Artern (ots) - Ein Mann aus Artern erstattete am vergangenen Wochenende Anzeige bei der Polizei. Er hatte in einem Shop im Internet einen Kaffeevollautomaten bestellt. Als er die Hotline des Shops anrief, war ständig besetzt. Da er misstrauisch wurde, recherchierte er im Internet zu diesem Geschäft und musste feststellen, dass es sich dabei wahrscheinlich um einen sogenannten Fake-Shop handelt. Von einem Fake Shop spricht man, wenn es sich um eine gefälschte Internetverkaufsplattform handelt. In diesem Fall wird er die Ware für sein Geld nicht erhalten. Die Polizei warnt vor diesen Shops im Internet. Die Seiten der Betreiber sehen auf den ersten Blick meist professionell und seriös aus, da es sich teilweise um Kopien real existierender Websites handelt. Beim genaueren Hinsehen, zum Beispiel beim Blick auf das Impressum, kann man derartige Plattformen, oft auch im Vorfeld, als Fake-Shops enttarnen. Ist man sich unsicher, ob es sich um einen seriösen Anbieter handelt, zum Beispiel aufgrund besonders niedriger Preise, ist es hilfreich die Website in eine Suchmaschine einzugeben und im Internet zu recherchieren. Oftmals finden sich hier schon Warnungen, wenn es sich bei den Betreibern um Betrüger handelt. Die Polizei rät daher stets bei Bestellungen über das Internet zu besonderer Vorsicht. Weitere Informationen und Tipps zu diesem Thema erhalten Sie auf folgender Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/e-commerce/fake-shops/

