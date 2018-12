LPI-NDH: Wer kennt die Männer?

4 weitere Medieninhalte

Leinefelde (ots) - Die Männer stehen im Verdacht, bereits am Sonntag, 22. April 2018, in Leinefelde einen schweren Raub begangen zu haben. (siehe Pressemeldung vom 23.04.2018) In der Nacht zum besagten Sonntag hatte ein Mann im Vorraum einer Bankfiliale in der Bahnhofstraße genächtigt. Gegen 03.00 Uhr wurde das schlafende Opfer von den zwei Unbekannten mit Schlägen angegriffen. Daraufhin flüchtete der Mann vor den Angreifern. Einige persönliche Gegenstände, darunter auch sein Handy, ließ er zurück. Dieses nahmen die Täter mit. Wer kennt die Männer oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsorten machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der 03631/960 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

