LPI-NDH: Autofahrerin muss Führerschein nach Unfall abgeben

Breitenworbis (ots) - Die Fahrerin eines Mercedes befuhr am Sonntagnachmittag die Landstraße aus Richtung Breitenworbis in Richtung Kirchworbis, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw fuhr die angrenzende Böschung hinunter. Dabei wurden ein Leitpfosten und ein Baum beschädigt. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Feld zum Stehen. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab bei der 35 Jahre alten Fahrerin über 0,5 Promille. Gegen die Frau wurde Anzeige erstattet. Es entstand ein Schaden von ca. 6200 Euro.

