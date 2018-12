LPI-NDH: Führerschein sichergestellt

Sondershausen (ots) - Nach einer Fahrt unter Alkoholeinfluss musste ein Mann aus Sondershausen in der vergangenen Nacht seinen Führerschein abgeben. Eine Zeugin hatte die Polizei verständigt und den Verdacht geäußert, dass der Mann unter Alkohol am Steuer saß. An seiner Wohnadresse konnte der Mann schließlich angetroffen werden. Ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Ob der Mann nach der Fahrt noch Alkohol getrunken hatte, muss nun im Rahmen der weiteren Ermittlungen geklärt werden.

