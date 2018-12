LPI-NDH: Diebe auf Baumarktgelände

Leinefelde (ots) - Weihnachtsbaumdiebe scheiterten am Sonntagnachmittag im Eichsfeld. Zwei Männer hatten versucht, vom Gelände eines Baumarktes in Leinefelde Weihnachtsbäume in Pflanzkübeln zu stehlen. Anschließend fuhren sie ohne Beute davon. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den versuchten Diebstahl bemerkt und die Polizei verständigt. Die Beamten konnten den 19-jährigen Dieb und seinen 17 Jahre alten Begleiter schließlich in Mühlhausen stoppen. Die Polizisten erstatteten Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell