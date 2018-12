LPI-NDH: Wildunfall

Artern (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 15:30 Uhr kolliderte ein Opelfahrer auf der Straße von Kalbsrieth in Richtung Artern mit fünf Rehen. Vier Tiere verendeten infolge des Zusammenstoßes, eines musste durch den Jagdpächter von seinen Leiden erlöst werden. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 3000 Euro.

