LPI-NDH: Verkehrsunfall

Schönewerda (ots) - Einen Sachschaden von etwa 6500 Euro verursachte am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr ein VW-Fahrer in der Bottendorfer Straße in Schönewerda. Der Fahrer kollidierte mit einem am Straßenrand abgeparkten Pkw Opel, als er die Sonnenblende seines Fahrzeuges nach unten klappte.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Polizeiinspektion Kyffhäuser

Telefon: 03632 6610

E-Mail: pi.kyffhaeuser@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell