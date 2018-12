LPI-NDH: Unter dem Einfluss von Drogen am Steuer erwischt

Nordhausen (ots) - Am Samstag, gegen 17:10 Uhr, wurde ein 43-jähriger VW-Fahrer in Nordhausen einer allgemeine Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde durch einen Drogenvortest festgestellt, dass der Fahrer unter berauschenden Mitteln stand. Bei der anschließenden Durchsuchung wurden bei dem Fahrer noch zwei Tütchen mit geringen Mengen an Betäubungsmitteln festgestellt. Dem 43-Jährigen wurde Blut entnommen und er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

