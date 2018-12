LPI-NDH: Parkplatzunfall

Nordhausen (ots) - Am Freitagmittag gegen 11:35 Uhr ereignete sich ein Parkplatzunfall in Nordhausen-Ost. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer befuhr den Parkplatz eines Lebensmittelmarktes, um dort anzuliefern. Beim Rangieren stieß dieser gegen den geparkten Pkw Mercedes eines 56-jährigen Nordhäusers. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1500,- Euro.

