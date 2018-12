LPI-NDH: Wildunfälle

Nordhausen (ots) - Am Freitag gegen 06:45 Uhr ereignete sich auf der B4 zwischen Niedersachswerfen und Nordhausen ein Wildunfall. Eine 36-jährige Fahrzeugführerin kollidierte hierbei mit einem Reh. Am Pkw der Frau entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-Euro. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Am Freitagabend gegen 23:35 Uhr kollidierte ein 24-jähriger Audifahrer auf der L2075 zwischen Ilfeld und Neustadt/Harz mit einem Reh. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000,- Euro. Das Reh lief nach dem Unfall über das angrenzende Feld davon.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Inspektionsdienst Nordhausen

Telefon: 03631 960

E-Mail: lpi.nordhausen.dsl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell