LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Am Donnerstagmorgen, gegen 07.00 Uhr, beabsichtigte eine Autofahrerin in der Dingelstädter Straße auf Höhe der Total Tankstelle an einem haltenden Schwerlasttransporter vorbeizufahren. Dabei kollidierte sie mit einem bislang unbekannten Fahrzeug, welches zunächst hinter der Frau fuhr. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt, trotz Kollision mit dem Renault Megane der Frau fort. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die möglicherweise Hinweise zum zweiten Unfallbeteiligten geben können. Dieser war, ersten Ermittlungen zufolge, mit einem Nissan Almera unterwegs. Der Nissan müsste Beschädigungen im Frontbereich aufweisen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Fahrer den Zusammenstoß mit dem Renault der Frau nicht wahrgenommen hat. Aus diesem Grund wird auch der Fahrer des Nissans gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt persönlich oder unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden. Der entstandene Schaden am Renault beläuft sich auf ca. 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell