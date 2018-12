LPI-NDH: Irrtum oder Dreistigkeit, vermeintlichen Fahrraddieb gestellt

Mühlhausen (ots) - Weil er angeblich sein Fahrrad suchte, wird nun gegen einen 22-jährigen Mann aus Mühlhausen wegen des versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt. Er hatte am Donnerstagabend nach dem Besuch eines Bekannten, im selben Haus, die Türklinke zum Fahrradkeller abgerissen, um so gewaltsam in den verschlossenen Fahrradabstellraum zu gelangen. Dort erwischte ihn ein Hausbewohner und verständigte die Polizei. Die fanden sein eigenes Fahrrad, abgestellt, vor dem Haus. Ob der Mann nur vergesslich war, oder sein Fahrrad gegen ein Fahrrad aus dem Abstellraum tauschen wollte, weiß nur er.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell