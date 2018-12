LPI-NDH: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Sondershausen (ots) - Eine 46-jährige Radfahrerin erlitt bei einem Unfall am Donnerstagmorgen leichte Verletzungen. Sie war kurz nach 06.00 Uhr in der Martin-Andersen-Nexö-Straße unterwegs. Ein 53-jähriger Autofahrer wollte die Frau überholen. Dabei blieb er mit dem Außenspiegel an der Radfahrerin hängen. Die Frau stürzte und verletzte sich am Bein. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 600 Euro.

