LPI-NDH: Einfamilienhäuser erneut Ziel von Einbrechern

Geisleden (ots) - Wieder waren Einfamilienhäuser im Eichsfeld das Ziel von Einbrechern. Diesmal in Heuthen und Geisleden. So gelangten Unbekannte am Nachmittag in der Bachsiedlung in Heuthen durch ein Kellerfenster in ein Haus. Nachdem alle Räume durchsucht waren, verschwanden der oder die Täter mit Bargeld und Schmuck. In der Hauptstraße in Geisleden wurden die ungebetenen Gäste überrascht. Hier hatten die Anwohner eine offen stehende Tür und Geräusche im Haus wahrgenommen. Durch das Küchenfenster flüchteten der oder die Einbrecher, diesmal ohne Beute. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen am Mittwoch zwischen 15.45 Uhr und 19.40 Uhr im Bereich Heuthen und Geisleden verdächtige Personen und Fahrzeuge aufgefallen sind. Wurden unbekannte Fahrzeuge und Personen in den zurückliegenden Tagen beobachtet? Hinweise zum Tatgeschehen oder die mit dem Tatgeschehen in Verbindung stehen könnten nimmt die Kriminalpolizei in Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 entgegen. Erst am 25. November waren mehrere Einfamilienhäuser im Eichsfeld das Ziel von Einbrechern.

