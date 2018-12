LPI-NDH: E-Bike gestohlen

Mühlhausen (ots) - Den Diebstahl seines E-Bikes zeigte der Eigentümer am Mittwoch bei der Polizei in Mühlhausen an. Am späten Dienstagnachmittag hatte er das fehlende Rad auf seinem Grundstück in der Helmboldstraße bemerkt. Das Rad war mit einem Schloss gesichert unter einem Carport abgestellt. Dort kam es zwischen Freitag, dem 30. November und Dienstag, 04. Dezember weg. Es handelt sich um eine Winora Pedelec Tria 07 Eco in schwarz .Der Schaden wird auf ca. 1900 Euro geschätzt.

