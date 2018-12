LPI-NDH: Kellereinbruch für ein gemütliches Zuhause...

Heiligenstadt (ots) - Aus einem Keller in der Heidener Straße verschwanden am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 20.00 Uhr eine Matratze, zwei Reisetaschen und ein Teppich. Unbekannte waren durch Aufbrechen eines Vorhängeschlosses gewaltsam in den Keller eingedrungen und so an das Diebesgut gelangt. Es entstand ein Schaden von über 300 Euro. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6610 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Nordhausen

Pressestelle

Telefon: 03631 961503

E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell