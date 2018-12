LPI-NDH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Belohnung in Aussicht gestellt

Dingelstädt (ots) - Einen Schaden von mindestens 5000 Euro hinterließ ein bislang unbekanntes Fahrzeug auf dem Gelände der Avex Tankstelle in der Heiligenstädter Straße. Den ersten Ermittlungen am Unfallort zufolge, stieß in der zurückliegenden Nacht, zwischen 20.00 Uhr und 08.00 Uhr, ein Fahrzeug mit dem Heck gegen das Tor einer Wellblechgarage. Vermutlich gingen dem Unfall Fahrmanöver voraus. Am Unfallort konnten Fahrzeugteile gesichert werden, die darauf schließen lassen, dass es sich um ein blaumetallic farbenes Fahrzeug gehandelt hat. Wer kann Hinweise zum Unfallgeschehen geben? Wem ist ein Fahrzeug mit frischen Unfallschäden aufgefallen? Hinweise nimmt die Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 entgegen. Der Geschädigte behält sich eine Belohnung vor, für Hinweise,die zur Ermittlung des Unfallfahrers führen.

